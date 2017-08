Solberg: – Høgre skal lage «pasientens helsetjeneste»

– Vi er godt i gang, men vi er ikkje i mål. Sjølv om mykje er blitt betre, er det framleis mykje som står att, sa statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg då ho samla stortingsgruppa til valkampstart og for å legge fram helsepolitikken for dei neste fire åra måndag.

Solberg meiner hennar regjering delvis har nådd måla blant anna om kortare behandlingskøar, betre kvalitet i kreftbehandlinga og pasientar «som kjøper champagne til legane sine fordi dei er så fornøgde».

Ho meiner Høgres helsepolitikk for neste periode vil innebere «kulturrevolusjon» – rett nok treng Høgres helsevesen mykje meir pengar enn i dag, men det treng like mykje ein ny og enda meir pasientretta kultur. Solberg summerte opp ei punktliste med ti tiltak for det Høgre-strategar har valt å kalle «pasientens helseteneste».

– Det betyr at dersom du er pasient, så skal du vere trygg på at ingen avgjerder om deg blir tekne utan deg. Det handlar om å bli sett, om å bli spurt – og om å bli høyrt, sa ho.

Og konklusjonen er openberr, sett med Høgre-auge.

– Vi treng fire nye år – minst – for å få på plass pasientens helseteneste. Ei helseteneste der pasientane blir sett framfor systemet.

