To av tre søkjarar til lærarstudiet strauk på forkurs i matematikk

– Pedagogstudentene meiner at regjeringa bommar og brukar feil metode for å sikre at vi får gode lærarar i framtida ved å stille spesielle karakterkrav berre i matematikk, seier leiar for Pedagogstudentene Hedda Eia Vestad til Utdanningsnytt .

Ho meiner kurset fungerer dårleg, og at regjeringa må fjerne karakterkravet i matematikk. Det er ikkje kunnskapsministeren samd i.

– Det er fullt mogleg å rekruttere nok lærarar, samtidig som det stillast krav til kompetansen deira. Og det viser også erfaringane så langt, og søknadane til lærarutdanningane totalt sett har gått opp, seier Røe Isaksen (H) til Utdanning.

I 2016 skjerpa regjeringa krava for å komme inn på lærarutdanninga, og søkjarar må ha minimum karakteren fire i matte for å få opptak til studiet. Dei som hadde karakteren tre fekk tilbod om eit gratis forkurs i matematikk i sommar, for å betre karakteren sin.

Å stryke på kurset vil derfor seie at studentane ikkje klarer å få karakteren fire eller betre, og er altså ikkje ordinær stryk, skriv Khrono .

Sjølv om 66 prosent strauk på kurset, er resultatet likevel betre enn i 2016. Talet på søkjarar som bestod forkurset har auka frå 24,5 prosent i 2016 til 33,8 prosent.

