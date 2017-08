58 prosent meiner regjeringa ikkje gjer nok for å redusere forskjellane

Samtidig meiner 18 prosent at regjeringa gjer ein god jobb med å utlikne forskjellane, viser undersøkinga gjennomført av Sentio for SV.

– Vi gjer ein god jobb for å kjempe imot forskjellar. Så gjer vi absolutt ein god jobb for å sørgje for at dei som er svakast, får moglegheit til å komme inn igjen i arbeidslivet, seier statsminister Erna Solberg (H) til Klassekampen.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner undersøkinga viser «ei djup folkeleg uro» om fordelinga av makt og rikdom i Noreg.

Solberg meiner dette er ein diskusjon om bruken av ordet forskjellar.

– Slik venstresida brukar ordet, handlar det om minst mogleg ulikskap i økonomiske spørsmål. Eg meiner det dreier seg om tilgang til offentlege tenester, makt i eige liv og deltaking i arbeidslivet, seier statsministeren.

(©NPK)