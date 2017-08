Grov vanskjøtsel av oksar avdekt i Fjaler

– Dyra er funne under svært kritikkverdige forhold, og dei har det ikkje noko bra. Det er veldig skittent og det er mykje møk. To dyr er observert døde. Vi er på staden no for å overvake situasjonen, seier fungerande avdelingsleiar i Mattilsynet, Rune Myklatun, til NRK.

Mattilsynet oppdaga forholda då dei var på ein rutineinspeksjon på garden, som ligg i Fjaler i Sunnfjord. Mattilsynet varsla så politiet om dei avmagra oksane.

– Det som skjer no, er at vi tar dyra over i slaktebilar og frakter dei til slaktehuset i Førde. Ein del blir frakta i kveld og resten i morgon. Saka blir meld til politiet av Mattilsynet som straffesak, seier lensmann i Fjaler, Åge Løseth.

