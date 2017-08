Kvar sjette NRK-tilsett får ikkje overtidsbetalt

Unntak kan gjerast for personar i leiande stillingar eller i ei «særskilt uavhengig stilling», men Arbeidstilsynet meiner NRK ikkje grunngjev unntaka godt nok.

I statskanalen er unntaket brukt for 338 leiarar og 279 andre stillingar. Ved utgangen av 2016 hadde statskanalen 3.447 tilsette.

No har tilsynet pålagt kanalen å gi skriftlege, individuelle grunngjevingar for alle tilsette dei har gjort unntak for, skriv Dagens Næringsliv.

– Status i saka er at NRK har fått utsett frist til november i år for å svare. Dette er ei omfattande sak både for NRK og Arbeidstilsynet, seier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til avisa.

Personalansvarleg i NRK Camilla Steenbuch seier dei vil gjere det tilsynet ber om.

– Vi vil gjere vurderingar ut frå nosituasjonen til kvar enkelt tilsett. Så vil vi sende inn dette til Arbeidstilsynet for endeleg vurdering, seier Steenbuch.

