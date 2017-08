Mistanke om sjukdom i oppdrettsanlegg i Bømlo

Fiskehelsetenesta har tatt prøvar av fisk ved verksemda ved sjølokaliteten 11530 og varsla Mattilsynet. Det blir no sendt prøvar til Veterinærinstituttet for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen.

I mellomtida er oppdrettsanlegget pålagt restriksjonar for å hindre at smitten spreier seg. Alle som ferdast i området og driv med fiskeoppdrett, blir oppfordra av Mattilsynet til å vise nødvendig aktsemd slik at sjukdomsspreiing kan unngåast.

(©NPK)