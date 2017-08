NHO: Ni av ti eigarar vil fjerne formuesskatt på arbeidande kapital

Heile ni av ti deltakarar i NHOs undersøking om påverknaden formuesskatt har på verdiskapinga i norske bedrifter vil fjerne den for såkalla arbeidande kapital. Berre fem av hundre meiner den ikkje bør fjernast. Med arbeidande kapital meinast aktive produksjons- og driftsmidlar, stort sett maskiner og utstyr.

Omtrent tilsvarande mange svarar at dei er sikre eller trur at bedriftene vil kunne tilsetje fleire folk dei kommande tre til fem åra, dersom formuesskatten blir fjerna på arbeidande kapital. Like mange trur det vil bli skapt færre arbeidsplassar dei neste tre-fem åra dersom formuesskatten blir auka.

Berre rundt kvar tiande bedriftseigar svarar avkreftande på dei to spørsmåla.

Undersøkinga er gjort blant 200 personar som har eigardelar i norske bedrifter.

Frå politisk hald er det også blitt problematisert korleis den norske formuesskatten påverkar konkurranseforholda i ein internasjonalt marknad. Motstandarane meiner at norske bedrifter har ei konkurranseulempe ved at dei har større skatteutgifter enn utanlandske konkurrentar. Ikkje overraskande svarar åtte av ti deltakarar i undersøkinga at dei er einige i ein slik påstand. Kvar tiande deltakar er ueinig, mens ytterlegare ein tiandedel svarar «veit ikkje».

