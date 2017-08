Politiet: Kvinna som blei funnen død på Romerike blei skoten

Ein 38 år gammal mann som er norsk statsborgar og busett i Oslo, er sikta for drapet. Han eig bilen kvinna blei funnen i, melder VG .

Tysdag føremiddag undersøkte politiet bustaden der kvinna budde på Lena i Østre Toten kommune, ifølgje Totens Blad . Området rundt huset er sperra av.

Etterforskarane etterlyser vitneobservasjonar av ein sølvgrå Ford Focus på fylkesveg 33 ved Feiring mellom klokka 3 og 6 natt til tysdag.

Møter forsvarar i kveld

– Eg har snakka med klienten min over telefon og drar for å møte han no, seier forsvarar Per Ove Marthinsen til NTB klokka 18.

Han reknar med at det blir fengslingsmøte onsdag eller torsdag.

Politiet er førebels svært tilbakehaldne med opplysningar rundt saka og vil ikkje kommentere om det var ein relasjon mellom dei to.

– Det er skader på avdøde som tilseier at det er brukt ein gjenstand. Hendingsgangen er førebels uklar. Det vil vidare etterforsking kunne gi oss meir informasjon om, seier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt.

Utforkøyring

– Vi fekk melding i 6-tida tysdag frå vitne om at ein bil hadde køyrd av fylkesveg 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Då vi kom til staden, fann vi bilen med ei død kvinne i, og mannen som no er sikta, seier politiadvokat Åsmund Yli til NTB.

Den sikta mannen er frakta til sjukehus og blir teken hand om av helsepersonell, ifølgje VG . Politiet vil ikkje gi ytterlegare opplysningar om helsetilstanden til mannen etter utforkøyringa.

