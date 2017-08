Politiet beslagla 2,6 tonn tomhylser i tysk bubil

– Det er snakk om eit par i 60-åra som har reist rundt i bubil. Bilen vart observert i samband med eit innbrot på ei skytebane i Bindal, seier operasjonsleiar Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen .

Ifølgje Avisa Nordland har det komme inn minst åtte politimeldingar etter innbrot på skytebaner i Salten den siste tida. Også Bladet Vesterålen og Banett.no har meldt om innbrot på skytebaner.

– Vi mistenkjer at personane i bilen har vore på ein omfattande runde og har jobba seg sørover i fylket. Vi ber om at skyttarlaga no sjekkar om det har vore innbrot, og tar kontakt med politiet. Vi veit av erfaring at det er mange skyttarlag som har hatt innbrot, men som ikkje har meldt det til politiet, seier operasjonsleiar Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Det er uklart kvifor dei stal tomhylsene, men politiet har fått anslått at verdien er på rundt 20 kroner kiloen.

(©NPK)