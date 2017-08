Sel færre nye bustader, men byggjer fleire nye

Nedgangen i salet av nye bustader kjem frå eit rekordhøgt nivå i fjor. Dei siste 12 månadene er det igangsett 32.077 nye bustader, ifølgje den ferske statistikken. Samanlikna med andre kvartal i fjor gjekk nybustadsalet ned heile 25 prosent.

– Vi har eit høgt nivå både på sal og igangsetting, og vi opplever no ein bustadmarknad i balanse når vi ser Noreg under eitt, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Nye leilegheiter og einebustader ligg høvesvis 16 og 13 prosent under fjorårsnivået, mens salet av småhus går opp med heile 26 prosent, viser tala frå bransjeforeininga.

– Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegongsetablerarar. Mange unge som ønskjer å kjøpe seg sin første bustad har ikkje nok eigenkapital, seier Jæger.

