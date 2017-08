Solberg varslar pengar til nytt Møre-sjukehus på neste statsbudsjett

– Det vil bli løyvd pengar over statsbudsjettet for 2018 til bygging av nytt sjukehus på Hjelset i Molde kommune, slik at spaden kan stikkast i jorda neste år, seier Solberg til NTB.

Striden om nytt sjukehus i Møre og Romsdal har gått føre seg i fleire år. Etter at helseminister Bent Høie (H) i desember 2014 bestemte at det nye sjukehuset skal byggjast i Molde, gjekk Kristiansund kommune til sak mot staten. Dommen frå Frostating lagmannsrett er venta måndag 14. august, men Solberg seier at regjeringa uansett må planleggje i tråd med dei fatta vedtaka.

Total låneramme fram til 2022 er litt over 3,5 milliardar kroner. Kor mykje pengar som kjem på neste års statsbudsjett er ikkje klart.

