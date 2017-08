Torsk frå Lofoten i tyske utgravingar

Bastian Star og Sanne Boessenkool ved Institutt for biovitskap ved Universitetet i Oslo har jobba med gamle DNA-prøver. Etter at dei har utvikla ein ny metode for å hente ut DNA-restar frå gamle fiskebein, fann dei ut at fisken som blei funne i Hedeby i Tyskland var frå Lofoten.

Det har før vore antatt at tørrfisk var ei viktig handelsvare for vikingar, men det har ikkje vore noko som beviser dette. Dersom fiskerestane i studien viser seg å vere handelsvare, kan det vere eit viktig bevis for at fisk har vore norsk eksportvare veldig tidleg.

