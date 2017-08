Venstre frir til gründerane i intens valkampinnspurt

Venstre-leiaren sparka i gang valkampen på St. Hanshaugen i Oslo tysdag, men i realiteten har Trine Skei Grande køyrd intens valkamp landet rundt heile sommaren gjennom. Årsaka er openberr: Ikkje sidan januar har partiet lege over sperregrensa på 4 prosent. På dei siste augustmålingane ligg Skei Grande framleis og vaker så vidt over 3-talet.

Partileideren er likevel heilt overtydd om at Venstre skal klare å komme over grensa dei siste seks snaue vekene fram til valet.

– Dette er sånn det er for Venstre før kvart val. Men vi veit kva som skal til, vi har gjort det før, no må vi berre gjere det to gonger på rad, samanfatta Skei Grande muntert overfor NTB.

Partiet har analysert seg fram til at ei hovudårsak til dei dårlege målingane, er at partiet i for stor grad berre har blitt identifisert med miljø- og klimapolitikk. No handlar valkampen om å «breie partiet ut», seier Skei Grande. Gründerar og skule skal bli dei to andre hovudsakene til partiet i valkampen.

Tysdag presenterte partileiaren fem løfte til gründerar og småbedrifter: Fritak for arbeidsgivaravgift for dei fem første tilsette dei tre første åra, forbetring av sosiale ordningar for sjølvstendig næringsdrivande, kraftig opprydding i regelverk for dei minste bedriftene og å legge betre til rette for kvinnelege gründerar og innovasjon i offentleg sektor.

– Venstre heiar på dei som tør å satse og skape ein arbeidsplass for seg sjølv og nokre til. Derfor har Venstre eit langt og varig engasjement for å gjere kvardagen litt enklare og litt meir rettferdig for sjølvstendig næringsdrivande og gründerar, seier Skei Grande.

