Bane Nor vann erstatningssak etter Hallingskeid-brannen

Krangelen om kven som skulle ta rekninga på nesten 150 millionar kroner etter brannen har vart i fem år. Lagmannsretten kom tysdag fram til same konklusjon som tingretten gjorde for to år sidan, nemleg at Bane Nor ikkje er erstatningspliktige, opplyserBane Nor.

Torsdag 16. juni 2011 køyrde eit tog på veg frå Bergen til Oslo inn i eit brennande snøoverbygg på Hallingskeid og tok fyr. Ingen av dei 257 passasjerane blei skadde, men heile togsettet brann opp, og NSB fekk 150 millionar kroner i erstatning. I etterkant sende forsikringsselskapet Tryg Forsikring eit regresskrav til Jernbaneverket, som no er Bane Nor, fordi dei meinte at sveisearbeid på overbygget kan ha løyst ut brannen. Dette er truleg noregshistorias største regresskrav.

– Eg er glad for at lagmannsretten held fast ved dommen til tingretten. No skal vi lese heile dommen i ro og mak, seier områdedirektør Tony Dæmring i Bane Nor.

I dommen blir det vist til at det ikkje er bevist med sannsynsovervekt at sveisearbeidet som blei utført same dag som brannen, var brannårsaka. Dessutan fanst det andre alternative brannårsaker som ikkje kan utelukkast.

– Vi er skuffa over at vi ikkje nådde fram med vårt syn på årsaka til brannen. No skal vi setje oss ned og lese gjennom dommen og vurdere kva vi skal gjere, seier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

NSB og Tryg Forsikring har frist på ein månad til å anke dommen.

