Den felte ulven var kjent sauedrepar

– Resultata frå vevsprøvene gav match med tidlegare ekskrementprøver som blei samla inn i kommunane Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni. Vi kan derfor bekrefte at dette er den såkalla Hurdalsulven som har drepe og skadd mange sauer tidlegare i sommar, seier leiar Jonas Kindberg iRovdata.

Ulven var ei relativt ung tispe. Det er anteke at ho har vore på vandring frå Sverige på leiting etter nytt revir og partnar.

Fylkesmannen i Oppland skreiv måndag i ei pressemelding at fellingsløyva for ulv blir forlengt på bakgrunn av skadeomfanget i saka, og fordi det var mistanke om at det var ein ulv til i området.

Sjølv om det er stadfesta at ulvetispa var åleine om sauedrapa, opplyser talsmann Christian Hillmann at fellingsløyva framleis gjeld.

– Men det blir ikkje jakta der no, fordi det er ingen indikasjon på at det er fleire ulvar i området, seier Hillmann til NTB.

