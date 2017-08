Fleire sender krav til Norsk pasientskadeerstatning

– Dette er ein auke som viser at fleire no kjenner til og bruker erstatningsordninga, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Han meiner at ei årsak kan vere at helsepersonell har blitt flinkare til å fortelje pasientar om moglegheita for å få erstatning etter feilbehandling.

I 2016 tok NPE imot 5.629 krav om erstatning, og så langt i år har det kome 3.175 krav.

– Held denne utviklinga fram, ser det ut til at vi vil ta imot rundt 6.300 saker i løpet av året, seier Jørstad.

Sidan årsskiftet har det blitt utbetalt 526 millionar kroner i erstatning til pasientar og pårørande. Det er 4 prosent meir enn same periode i fjor. Pengane skal dekkje utgifter, inntektstap, meinerstatning og tap av forsørgjar.

– Erstatningane sørgjer for at pasientar og pårørande får dekka det økonomiske tapet som skaden har påført dei. Vi veit at det å rette opp økonomiske konsekvensar av pasientskaden er viktig for å komme vidare, seier Jørstad.

