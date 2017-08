Høgare sjølvmordsrate blant enkelte Libanon-veteranar

21.600 mannlege soldatar tenestegjorde i Libanon frå 1978 til 1998. Særleg dei første åra var tenesta prega av høgt konfliktnivå, kamphandlingar, angrep og drap på UNIFIL-soldatar (FNs mellombelse styrke i Libanon). Dette har sett sine spor hos soldatane i ettertid, ifølgje ei undersøking gjort av Forsvarets helseregister og Forsvarets sanitet, skrivForsvarets forum.

Forskarane har teke for seg dødsfalla til dei 21.600 soldatane som tenestegjorde i Libanon frå 1978.

Sjølvmordsraten var 30 prosent høgare for dei som tenestegjorde i Libanon i periodar med høgt konfliktnivå samanlikna med normalbefolkninga. Men sjølvmordsraten til gruppa som var i Libanon i rolege periodar låg noko under normalbefolkninga, ifølgje undersøkinga.

Funn i undersøkinga tyder også på at dei som tenestegjorde i periodar med høgt konfliktnivå var meir utsette for ulykker enn folk flest. Det var 50 prosent fleire dødsulykker i trafikken for dei som var i høgintensivgruppa, medan dei som var i lågintensivgruppa hadde nesten 50 prosent færre dødsulykker enn normalen.

(©NPK)