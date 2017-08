Mange leiarar vil ikkje gje flyktningar praksisplass

Ei ny næringsundersøking frå Integrering- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) viser at 47 prosent av spurde næringslivsleiarar ikkje er villige til å tilby praksisplass til flyktningar. Antekne språkutfordringar, manglande rekrutteringsbehov og mangel på eigna arbeidsoppgåver er det leiarane oppgjev som hovudgrunnane til å ikkje tilsetje flyktningar.

Samtidig svarer halvparten av dei 600 leiarane som har delteke i undersøkinga, at dei meiner arbeidsgjevarar har eit stort ansvar for integrering. Men størst ansvar har flyktningane sjølv og offentlege styresmakter, meiner leiarane.

Respondentane oppgjev riktig kompetanse og norskkunnskapar som viktige føresetnader for at bedriftene skal tilby flyktningar praksisplass. Mange meiner at oppfølging frå det offentlege og økonomisk tilskot er viktig for å tilby praksis.

Berre 11 prosent svarer at dei har flyktningar i praksisplass. Ytterlegare 35 prosent svarer at det kan vere aktuelt for dei å tilby praksisplass dei kommande to åra. Berre seks prosent oppgjev at dei tilbyr norskopplæring i arbeidstida, medan 23 prosent seier dei kan leggje til rette for det ved behov.

I løpet av dei neste åra skal rekordmange flyktningar ut i arbeidslivet eller ordinær utdanning. Over 27.000 flyktningar deltek i introduksjonsprogram, som er eit obligatorisk, lønna kvalifiseringsprogram på fulltid. Målet er at dei kjem raskt ut i arbeid, utdanning og blir økonomisk sjølvstendige, opplyser IMDi. Det er eit stort behov for praksisplassar framover.

(©NPK)