Marginal nedgang på Oslo Børs 

Ein god børsdag for Marine Harvest, dagens mest omsette, redda det som elles var ein svak handelsdag for gigantane på børsen i hovudstaden.

Med ein oppgang på 2,4 prosent jamna dei blant anna ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent. Det låg også lenge an til nedgang for Norsk Hydro og Telenor, men aksjane til dei to selskapa henta seg inn igjen rett før stengjetid og landa der dei starta.

Blant dagens vinnarar var seismikkselskapet Polarcus (+11,7 prosent), gruveselskapet Avocet (+11 prosent) og renovasjonsselskapet RenoNorden (+9 prosent). Dagens tapar var byggjevareleverandøren Byggma, som gjekk ned 8 prosent.

Stemninga var heller ikkje spesielt god på dei leiande børsane rundt om i Europa, der pilene peikte nedover for alle. DAX 30 i Frankfurt hadde ein nedgang på 1 prosent, FTSE 100 i London gjekk ned med 0,6 prosent og CAC 40 i Paris gjekk ned med 1,4 prosent.

Den svake børsdagen for oljegiganten Statoil kom trass i auka oljepris. Eit fat nordsjøolje blei onsdag ettermiddag omsett for 52,20 dollar fatet, nokre cent meir enn på same tid dagen før.

