Nikolai Astrup (H) meiner miljøsaka tapar på MDGs oljekrav

Ein rapport som den amerikanske klimatenktetankenOil Change Internationalhar utarbeidd, og somNaturvernforbundetla fram onsdag, konkluderer med at Noreg må slutte å leite etter ny olje og gass dersom vi skal ta vår del av utsleppsmåla i Parisavtala.

Ifølgje rapporten er Noreg verdas sjuande største eksportør av CO2-utslepp. Foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil auke CO2-utsleppa med 150 prosent samanlikna med det som kjem frå noverande felt, blir det hevda.

Ifølgje tenkjetanken vil det i så fall innebere ein utsleppskurve som bryt med dei globale kutta som må til for å nå måla i Parisavtala.

Åleine i Noreg

Talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) seier at Noreg har eit uomtvisteleg ansvar for å kutte både i produksjon og utslepp.

– Vi er det einaste norske partiet som vil føre ein politikk i samsvar med det forskinga seier er heilt avgjerande for å redde framtida frå ein katastrofe. Medan dei andre partia ignorerer faglege og fysiske fakta, er vi åleine om å krevje stopp i leiting etter ny olje og gass, seier Hansson til NTB.

Auka utslepp

Høgres parlamentariske nestleiar, Nikolai Astrup, meiner at MDG skadar miljøkampen.

– Klimadebatten i Noreg har dessverre kokt ned til eit spørsmål om du er for eller mot oljeproduksjon, medan han burde handle om korleis vi kan nå klimamåla. Det er ei utfordring, for eg meiner at dei partia som vil stengje kranane, svekkjer miljøkampen. Dersom Noreg, som einaste land i verda, avgjer å leggje ned olje- og gassnæringa, står andre klar til å ta over. Då blir ikkje verda grønare, men Noreg blir fattigare og dårlegare rusta til å gjennomføre det grøne skiftet, seier Astrup.

Oppskrifta er ifølgje Astrup å utvikle og ta i bruk miljøvennlege løysingar som utkonkurrerer fossilt brensel.

Forpliktingar

Truls Wikholm, som sit i finanskomiteen på Stortinget for Arbeidarpartiet, trekkjer Noregs satsing på elbilar fram som eit godt døme på å få ned CO2-utslepp frå olje, fordi etterspurnaden totalt går ned.

Han minner dessutan om at Noreg har forplikta seg til utsleppskutt gjennom Parisavtala.

– Norsk petroleumssektor vil vere viktig i mange år framover. Vi trur ikkje at det vil føre til mindre utslepp i verda dersom Noreg stengjer oljekranene, for vi veit at mange andre står klare til å ta over, seier han.

Hansson seier at det «isolert sett ikkje er feil» å seie at andre står klare til å ta over produksjonen dersom Noreg stengjer kranene, men legg til:

– Dette er ein argumentasjon som lèt som om Parisavtala ikkje finst. Poenget med den avtala er at alle skal gjere sitt. No er situasjonen at Ap, Høgre og dei andre vil sole seg i Parisavtala, men ikkje følgje ho, slik at Noreg kan tene ein slant på oljen utan at vi bryr oss om kostnadene det har for barna våre, hevdar Hansson.

– Partsinnlegg

Administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeforeininga Norsk olje og gass ser på rapporten som eit partsinnlegg.

– Dei beste analysane som ligg føre globalt, viser at det framleis vil vere eit stort behov i verda for olje og gass. Legg vi ned, vil andre overta. Samtidig tapar Noreg inntekter. Det er eit stort tankekors at denne produksjonen vil komme frå land med høgare utslepp frå produksjonen enn det Noreg har, seier Schjøtt-Pedersen.

(©NPK)