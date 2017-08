Nokre fleire ulykker med næringsfartøy

115 av ulykkene er registrerte som personulykker, medan 127 er registrerte som skipsulykker. Ulykkesregistreringa omfattar både norskregistrerte skip og utanlandske skip i norsk farvatn.

– Sjølv om det berre er ein liten auke, liker vi ikkje at talet på ulykker har gått opp så langt i år. Trenden over dei siste åra er fallande, men det bekymrar oss at vi ikkje klarer å få ein meir tydeleg nedgang, seier avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet jobbar for å avgrense ulykkene gjennom tryggingsstyringssystem og føringar til reiarlag og mannskap.

Dei vanlegaste personulykkene er støyt- og klemskadar og fall over bord, som utgjer høvesvis 47 prosent og 27 prosent av skadane. Fire personar har mista livet så langt i år.

Det har vore 23 såkalla kontaktskadar, altså samanstøyt med kaier, bruer og anna. Det er ferjer som står for dei fleste hendingane i den kategorien.

Første halvår er det registrert 52 grunnstøytingar, fem fleire enn i same periode i fjor.

