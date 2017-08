Rekordhøg lønsemd for oppdrettarar

– Ein driftsmargin på 36,3 prosent er den høgste gjennomsnittlege driftsmarginen vi har registrert sidan lønsemdsundersøkinga starta i 1982. Berre to gonger tidlegare har vi registrert ein gjennomsnittleg driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Den gode lønsemda kjem av at prisen på laks og regnbogeaure steig kraftig frå 2015 til 2016. I 2016 låg den gjennomsnittlege lakseprisen på 50,97 kroner og på 48,22 kroner for regnbogeaure. Det var ein auke på høvesvis 47 og 57 prosent frå 2015.

Den gjennomsnittlege driftsmarginen gjekk opp frå 19,4 prosent til 36,3 prosent.

Direktoratet viser til at oppdrettarane er prisgitte høge lakseprisar for å oppnå god forteneste. Frå 2015 til 2016 auka produksjonskostnaden per kilo med 18,6 prosent til 31,02 kroner.

– Vi har sett ein auke i produksjonskostnadene dei siste åra. Gjennomsnittleg produksjonskostnad per kilo var på sitt lågaste i 2005. Då var gjennomsnittleg produksjonskostnad per kilo 17,76 kroner, seier Holmefjord.

Gjennomsnittleg produksjon per årsverk var på 302.484 kilo i 2016.

