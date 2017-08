Støre og Solberg i tett og tøff statsministerduell 

I eit stappfullt lokale med utsikt til Stortinget møttest Arbeidarpartiets leiar og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg onsdag til den første statsministerduellen i valkampen.

Debatten i den liberale tankesmia Civita vart intens og hard, men ikkje utan glimt av humor.

Støre gjekk rett i strupen på Solberg, som han meiner har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliardar kroner i skattekutt som verken skaper nye jobbar eller bidrar til vekst.

– No er handlingsrommet brukt opp, og de har ikkje levert resultat. Det har vore fire tapte år, sa Støre.

Han viste til at Ap ved eit regjeringsskifte vil styrkje ein samfunnsmodell med små forskjellar og høg tillit.

Angreip skatteauke

Men Solberg slo knallhardt tilbake og viste gong på gong til at Ap er meir opptatt av å bruke pengar enn av korleis verdiar blir skapt.

– Vi har prioritert dei store pengane til å løfte velferda i Noreg. Den viktige debatten er korleis skal vi tene og skape dei store pengane i framtida. Det er heilt avgjerande. Ja, vi har redusert skattane, men skatteinntektene har auka likevel, sa Solberg.

Ho angreip Aps varsel om å auke skattane med inntil 15 milliardar kroner i neste periode.

Det kraftige oljeprisfallet hausten 2014, som fekk store følgjer for Noreg i form av auka arbeidsløyse og svakare vekst, er blitt møtt med tiltakspakker og rekordlåg rente. Den siste tida har pilene peikt i rett retning: Arbeidsløysa fell, og veksttakten aukar.

Regjeringa avviser også Aps skuldingar om at stadig fleire fell utanfor arbeidsmarknaden ved å vise til positive prognosar for sysselsettingsdelen – kor stor del av befolkninga som er i jobb.

– Vi må ikkje møte norsk næringsliv med auka skattar og avgifter i ein periode der vi er avhengig av at det blir skapt fleire jobbar. Valet står om vi skal gå framover eller ønskjer ein politikk om først og fremst å reversere, sa Solberg.

«Makkverk»

Støre repliserte at han vil gjere om på «eit makkverk av ein regionreform», men forsikra samtidig:

– Reversering eksisterer ikkje i mitt politiske vokabular.

Høgre stemplar særleg Aps moglege samarbeidspartnar Senterpartiet som eit reverseringsparti. Årsaka er Sps motstand mot blant anna å slå kommunar saman med tvang og mot dei omfattande endringane i politistrukturen.

Rom for humor vart det då Solberg kritiserte Støre for å mangle resultat å vise til.

– Grunnen til at du ikkje har sett resultat av vår politikk, er at du har sete i regjering, og eg har sete utanfor, parerte Ap-leiaren.

Latter vart det også då Solberg slo fast at ho innan helsepolitikken har vidareført Aps modell med eit avgjerdsforum som vurderer nye medisinar og metodar.

– Eg vart forvirra, for her fortalde Erna Solberg at ho hadde bygd vidare på noko Ap hadde innført, sa Støre.

– Du skjønnar, det er ikkje alt de har gjort som er feil, svarte Solberg.

Allereie måndag møtest dei to igjen til debatt, då saman med dei andre partileiarane i Arendalsveka.

Stortingsvalet er 11. september.

(©NPK)