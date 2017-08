Støre refsa Solberg i den første leiarduellen: – Fire tapte år

– Noreg har hatt den høgste arbeidsløysa på 20 år, og har no den lågaste sysselsettinga på like lenge, hevda Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre då han møtte statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg til den første leiarduellen i valkampen onsdag morgon.

Han skulda Solberg for å ha prioritert skattelette framfor å bruke handlingsrommet til å motverke auken i arbeidsløysa, auke sysselsettinga og å ruste økonomien for omstillinga som står framfor oss. «Arbeid er universalnøkkelen» til «alt vi er opptatt av», ifølgje Ap-leiaren.

Støre etterlyser resultat

– Du overtok eit land med full sysselsetting, poengterte han, og harselerte med Høgres tipunktsplanar for dei fire neste åra.

– Det er fint med tipunktsplanar med kva de skal gjere, men det er resultata som tel. No er handlingsrommet brukt opp, og de har ikkje levert resultat. Det har vore fire tapte år, sa Støre.

Solberg bad Ap og Støre feie for eiga dør. Han har heller ingen resultat å vise til, sett med hennar auge.

– Grunnen til at du ikkje har sett resultat av vår politikk, er at du har sete i regjering, og eg har sete utanfor, parerte Ap-leiaren.

Modernisering, ikkje reversering

Høgre-leiaren peikte på at norsk økonomi vart utsett for sitt verste sjokk på fleire tiår, då oljeprisen i 2014 plutseleg begynte å stupe – og på det meste var ned rundt 75 prosent. Situasjonen var verre enn under finanskrisa i 2008, hevda ho.

Regjeringas økonomiske politikk har fram til i dag i stor grad handla om å avhjelpe skadeverknadane av oljekrisa.

Solberg åtvara mot eit skattesystem som favoriserer utanlandske eigarar, og lovde ytterlegare endringar i bedriftsskattlegginga.

– Vi skal gjennomføre fleire endringar i skattesystemet for å gjere det attraktivt å starte for seg sjølv. Vi skal ikkje føre ein gammaldags politikk, med høge skattar, fleire reguleringar og statleg styring. Vi må møte framtida med modernisering ikkje reversering, sa ho.

