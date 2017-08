Tenåringar stal først semitrailer, så buss

Tysdag stal to gutar på 18 og 19 år ein semitrailer utanfor Dekkmann i Bodø. Eigaren av traileren melde saka til politiet og nokre timar seinare vart dei to biltjuvane tekne av ein politipatrulje ved ei utkøyring på E6. Då hadde semitraileren køyrt over 200 kilometer på E6 frå Bodø til Selfors, nord for Mo i Rana, melder NRK . Ingen av dei to hadde førarkort for tyngre køyretøy.

Tysdag ettermiddag vart gutane sett fri, klokka 4.10 natt til onsdag fekk politiet ei ny melding. Denne gongen om at ein buss var stolen frå Mo sentrum. Dei same to som hadde stole semitraileren, vart stoppa etter at dei hadde komme rundt ei mil utanfor sentrum med bussen, fortel operasjonsleiar i Salten politidistrikt Jon Inge Moen.

– Dei sit no i arrest og skal avhøyrast, seier Moen til NTB.

Politiet har ikkje mistanke om at dei to har køyrt i påverka tilstand.

(©NPK)