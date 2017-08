Turistar impulskjøpet leilegheit til 18,5 millionar i Bergen 

– Eg har ikkje opplevd liknande. Faktisk har eg ikkje høyrt om liknande, seier Tom Jørgensen, dagleg leiar i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen, til Bergens Tidende .

Han viser til det amerikanske ekteparet som besøkte Bergen nokre dagar i juli, og som på tredje dag av opphaldet kjøpte ei luksusleilighet på Nordnes. Paret har inga tilknyting til Noreg.

– Når ein turist ønskjer å sjå på ei leilegheit i denne prisklassen, reknar du ikkje med at det skal ende med sal. Hadde ikkje dette vore midt på sommaren, er det ikkje sikkert eg hadde hatt tid til å treffe han, seier Jørgensen.

Etter å ha sett seg rundt ein halvtimes tid, hadde amerikanaren bestemt seg, han ville berre vise den til kona først.

– Ein time seinare var han klar for å kjøpe, og spurde om han kunne få den for 18 millionar. Det var litt amerikansk schwung over det, han ville fullføre dealen med eit handtrykk der og då, seier Jørgensen til avisa.

Prisantydinga låg på 19 millionar kroner og etter forhandling med seljar enda dei på 18,5 millionar kroner. Alt saman skjedde på nokre timar. Dagen etter reiste paret vidare.

