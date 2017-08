Det offentlege Noreg stadig meir digitalt

Dette gjeld no 47 prosent av kommunane og 61 prosent av statlege verksemder, viser undersøkinga som Rambøll, IKT-Norge, Visma og Oslo kommune presenterte torsdag morgon.

Statlege fellesløysingar retta mot kommunane bidrar til kommunal digitalisering. Manglande kapasitet (94 prosent) og manglande standardløysingar frå marknaden (83 prosent) blir oppgitt som dei viktigaste hindringane for meir digitalisering.

Mindre kommunar opplever i mykje større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrar meir digitalisering, ifølgje studien. Den viser også at kommunar som har valt å slå seg saman, forventar at IT skal vere ein viktig drivar for effektiviseringsgevinstar.

Studien "IT i praksis 2017" er ein statusrapport for digitalisering i Noreg. Over 500 verksemder i offentleg og privat sektor har svart på spørsmål om status, planar for og erfaringar med digitalisering.

Når det gjeld forholdet innbyggjarane har til digitalisering, viser kartlegginga, som er den tiande i rekkja, at dei er noko mindre tilfredse. 79 prosent er heilt eller delvis einige i at meir digital kommunikasjon med det offentlege er ein forbetring, mot 81 prosent i fjor.

Dessutan er ein noko mindre del av innbyggjarane fornøgde med sjølvbeteningsløysingar i år samanlikna med i fjor og året før.

