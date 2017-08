Færre tvangsutsende frå Noreg i år

Dei sju første månadane i år har politiet gjennomført 3.288 uttransporteringar, mot 4.602 på same tidspunkt i fjor. Det er ein nedgang på 29 prosent.

590 personar, snautt ein av fem av dei tvangsutsende i år, er tidlegare asylsøkjarar som har fått endeleg avslag på sin søknad om vern i Norge.

Så langt i år har 1.229 personar med straffereaksjon blitt uttransporterte, som er 29 fleire enn til same periode i fjor.

Det er PU som har det nasjonale ansvaret for tvangsutsending av personar som ikkje har lovleg opphald i Noreg. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidlegare kalla frivillig retur, som ikkje er med i polititala.

Trass i færre asylsøkjarar det siste halvtanna året har politiet det same høge målet for talet på uttransporteringar i år som i fjor. Måltalet for 2017 er 9.000 utsendingar. Det svarar til 750 personar per månad. Det talet er politiet langt unna å nå.

– Samla sett kan det sjå ut som at vi ikkje når måltalet i år, sa PU-sjef Morten Hojem Ervik tilTV 2i juli.

– Det vi ser no, har nok ein samanheng med at det er færre ugrunna asylsøkjarar som kjem til Noreg. Då blir det færre avslag og færre som skal returnerast, seier Ervik.

