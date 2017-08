Kommune-Noreg blir refsa for å somle med digitalisering

– Vi er så enormt digitalt modne. Men offentleg sektor, som vi brukar mykje, spesielt kommunane, klarer ikkje å levere i det heile tatt, seier IKT-Norges administrerande direktør Heidi Austlid til NTB.

I den ferske statusrapporten "IT i praksis 2017" oppgir for første gong over halvparten av offentlege verksemder at dei i all hovudsak leverer digitale tenester som er retta mot den enkelte. Dette gjeld no 47 prosent av kommunane og 61 prosent av statlege verksemder, ifølgje undersøkinga som Rambøll, IKT-Norge, Visma og Oslo kommune presenterte torsdag.

Austlid meiner dette er positivt, men seier at både staten og særleg kommunane framleis har ein lang veg å gå.

– Dei leverer ikkje avanserte tenester der det offentlege brukar dataa dei har om meg. Vi må komme dit at dei tilbyr tenester tilrettelagt akkurat for meg. Der er ikkje offentleg sektor i det heile, konstaterer ho.

Austlid er overbevist om at omsyn til personvern ikkje står i vegen for at kommunane skal kunne tilby meir avanserte og fleire digitale løysingar.

– Manglar kompetanse

Statlege fellesløysingar retta mot kommunane bidrar til kommunal digitalisering. Manglande kapasitet (94 prosent) og manglande standardløysingar frå marknaden (83 prosent) blir oppgitt som dei viktigaste hindringane for meir digitalisering.

Mindre kommunar opplever i mykje større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrar meir digitalisering, ifølgje studien. Den viser også at kommunar som har valt å slå seg saman, forventar at IT skal vere ein viktig drivar for effektivisering.

– Mykje av årsaka til at vi ikkje får det til er mangel på kompetanse, både i stat og kommune, seier Austlid.

Ho viser til nedslåande tal i studien når det gjeld nivået på dei digitale kunnskapane både hos leiarar og mellomleiarar.

I IT-studien har over 500 verksemder i offentleg og privat sektor svart på spørsmål om status, planar for og erfaringar med digitalisering.

Innbyggjarane mindre fornøgde

Austlid minner om at målet med digitalisering er å kutte kostnadar.

– Vi må få innbyggjarane til i større grad å betene seg sjølv, fordi vi må spare pengar i offentleg sektor.

Når det gjeld forholdet innbyggjarane har til digitalisering, viser kartlegginga, som er den tiande i rekkja, at dei er noko mindre tilfredse. 79 prosent er heilt eller delvis einige i at meir digital kommunikasjon med det offentlege er ei forbetring, mot 81 prosent i fjor.

Dessutan er ein noko mindre del av innbyggjarane fornøgd med sjølvbeteningsløysingane i år enn i fjor og året før.

– Dette er kjempealvorleg og eit bilde på at kommunane ikkje klarer å hente ut potensialet i teknologien, seier Austlid, som meiner kommunane jobbar altfor lite med å kartleggje behova og ønska til innbyggjarane.

IKT-Norge er ein uavhengig interesseorganisasjon.

