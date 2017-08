KrF seier nei til felles borgarleg valkamp 

Torsdag blei det kjent at KrF ikkje vil stille opp på arrangement saman med dei tre andre partia i samarbeidsregjeringa.

Etter detNRKerfarer, har statsminister Erna Solberg (H) hatt eit sterkt ønske om å samle alle dei fire partileiarane til fleire felles samlingar, blant anna for å forhindre skuldingar om borgarleg kaos.

Men KrF seier nei.

– Ingen dramatikk

KrF-leiar Knut Arild Hareide avviser overfor NTB at det er noko dramatikk i dette og at utspelet kjem som ei følgje av den oppheta debatten med Sylvi Listhaug (Frp) onsdag, der innvandringsministeren skulda Hareide for å «sleike imamar oppetter ryggen».

– Det er ingen dramatikk i dette frå vår side. Samarbeidspartia har fått til mykje i denne perioden og har markert det ei rekke gonger med fellessamlingar. No går KrF til val på ei ny regjering. Vi ønskjer ein regjering beståande av sentrumspartia og Høgre med Erna Solberg som statsminister. Då er det jo heller ikkje naturleg at vi skal drive valkamp saman med Frp. Dette informerte eg Erna om for lenge sidan, seier Hareide.

Etter det NTB erfarer, blei valkampen behandla på hjå sentralstyret til KrF i mai, der det blei semje om å drive valkamp på eigen politikk.

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor stadfestar overfor NTB at Solberg er blitt informert om saka.

Ukjent for Frp

For fire år sidan hadde KrF ein annan strategi, nemleg å vere garantist for ei ikkje-sosialistisk regjering.

At partiet har valt ein annan strategi i dag, betyr likevel ikkje at KrF held døra på gløtt for eit samarbeid med Arbeidarpartiet, får NTB vite av kjelder i partiet.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier til NTB at han forstår valet til KrF om ikkje å delta på borgarlege fellesarrangement.

– Men det seier jo veldig mykje når dei for fire år sidan lova å sikre ei borgarleg regjering. Det grunnleggjande spørsmålet partiet no står overfor, er korleis dei skal handtere at Høgre har valt Frp som regjeringspartnar, seier han.

IfølgjeNRKvisste ikkje Frp at KrF hadde sagt nei til fellessamlingar før saka blei kjent torsdag.

– KrF har inntatt ei litt vent og sjå-haldning. Det er heilt uproblematisk, men frå vår side er vi opptatt av å vise kva vi har fått til saman, seier parlamentarisk leiar i Frp, Harald Tom Nesvik, til NRK.

Venstre-ja

Det andre samarbeidspartiet til regjeringa, Venstre, vil derimot ikkje nekte å stille opp på felles borgarlege valkamparrangement.

– For Venstre er det innhaldet og politikken som avgjer kva vi stiller opp på. Vi har ingen prinsipielle motførestillingar mot å stille opp saman med noko parti, så lenge det er politikken som er i fokus, seier nestleiar Ola Elvestuen til NTB.

Han trur ikkje det blir noko av det planlagte fellesarrangementet før partileiardebatten i Arendal måndag.

