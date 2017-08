Mathias Fischer: – Listhaug kan bli eit problem

– Det er openbert at folk i Høgre og i regjeringa ikkje likar at Sylvi Listhaug får så mykje merksemd, og at ho står fram på den måten ho gjer på vegner av regjeringa. Så alt ligg til rette for at det kan bli eit problem i framtida, om ho held fram sånn som ho gjer i dag, seier kommentator Mathias Fischer i Bergens Tidende til NTB.

Torsdag blei den uautoriserte biografien «Kors på halsen» forfatta av Fischer utgitt på Gyldendal forlag. Den 24 år gamle tidlegare Venstre-politikaren, som framleis er stortingsvara for partiet, meiner boka viser sanninga om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Det er usannsynleg at Høgre vil samarbeide med Frp i regjering – dersom ho blir partileiar. Om Sylvi Listhaug blir nestleiar og partileiar i Frp, er det ekstremt vanskeleg å sjå for seg at Venstre, KrF og Høgre vil kunne tenkje seg å sitte i regjering med Frp, påpeikar Fischer.

Listhaug som i dag er ein av dei mest profilerte politikarane i partiet, blir sett på som ein mogleg ny partileiar den dagen Siv Jensen gir seg. Men Fischer meiner at eit Listhaug-styrt Frp vil vere mykje nærmare partileiarstilen til Carl I. Hagen.

– Eit meir populistisk parti som legg meir vekt på innvandring, som er meir konfliktorienterte og som neppe vil gå i regjering. Frp under Hagen gjekk aldri i regjering. Om Listhaug blir leiar av partiet så blir det nok ikkje eit parti som vil søke regjeringsdeltaking, forklarer Fischer.

Han meiner at Listhaug ikkje er opptatt av å ta politisk ansvar, men at ho ønskjer er å vinne debattar. At ho oppfører seg som ein opposisjonspolitikar – i posisjon, og at ho alltid er imot eliten – sjølv om ho er på toppen.

– Siv Jensen har brukt tid på å byggje opp Frp som eit ansvarleg regjeringsparti. Det er nok ikkje planane til Listhaug. Eg trur Listhaug er ein person som likar å vinne debattane. Det treng du ikkje sitte i regjering for å gjere, seier Fischer.

