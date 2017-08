Ny fabrikk skal møte etterspurnaden etter massivtre

– Det er no så mange faktorar som talar for at tida er moden for ei kraftig satsing på produksjon av massivtreløysingar i byggjeindustrien, at vi gjerne skulle hatt den nye fabrikken klar allereie, seier administrerande direktør Morten L. Johansen i Splitkon AS.

Selskapet signerte torsdag ein avtale med det statlege investeringsselskapet Siva, som sikrar at den nye fabrikkbygningen skal stå klar i 2018.

Bruken av såkalla krysslaminerte trekonstruksjonar (CLT) i byggjeindustrien har hatt hurtig vekst både i Noreg og globalt. Årsaka er at massivtre er raskare å byggje med, i tillegg til at det er meir berekraftig og miljøvennleg samanlikna med betong.

I staden for å byggje med betong, byggjer ein altså med store kryssfinerplater. Ein kan konstruere ei bustadblokk med CLT ved å lime fleire meter store treskiver saman. Fabrikken blir det største CLT-anlegget i Skandinavia, og det einaste i Noreg. Produksjonskapasiteten i dag vil auke frå 10.000 til 60.000 kubikkmeter, og talet på tilsette kan bli tredobla frå dei 20 som jobbar i selskapet i dag.

Bygginga av den nye fabrikken startar om ein månad, og skal førast opp i CLT.

