Solberg tar avstand frå Listhaug-utspel

– Det vart sagt ting som ikkje høyrer heime i ein norsk valkamp og som ikkje høyrer til den typen retorikk som vi bør ha i forhold til kvarandre. Særleg ikkje mellom to parti som samarbeider, seier Solberg tilNRK.

Etter ein debatt i Politisk Kvarter på NRK P2 onsdag, kritiserte Listhaug KrF-leiar Knut Arild Hareide for å ikkje kontrollere menneske med ekstreme meiningar og haldningar.

– Hareide og andre politikarar sleiker imamar oppetter ryggen i staden for å konfrontere folk med ekstreme haldningar. Det synest eg ein skal slutte med, sa Listhaug tilNRK.

Solberg seier at Listhaugs utspel ikkje er i tråd med hennar formaning om å føre ein anstendig valkamp. Statsministeren har likevel ikkje tatt opp språkbruken med Listhaug direkte.

– Det var ein oppheta debatt. Eg vart også litt meir hissig enn vanleg, skriv Listhaug i ein e-post tilAftenpostentorsdag.

Finansminister Siv Jensen forsvarte Listhaugs utspel i same program torsdag.

– Eg registrerer at også Listhaug utover dagen sa at det hadde blitt høg temperatur. Eg trur det er viktig at vi diskuterer premissane for den debatten, nemleg at ho utfordra imamen som blir oppfatta å snakke med to tunger.

