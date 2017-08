Sp meiner NHO riggar kommunekåring til valkampen til Høgre

– NHO-undersøkinga er i år rigga for å smørje valkampen til Høgre og produsere argument for større kommunar. For meg blir dette uhaldbart og useriøst, seier Arnstad til NTB.

NHO presenterte torsdag rangeringa si over dei beste kommunane i landet målt på tema som næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Slagkraftige kommunar

Her er Sola, Bærum og Oslo på dei tre øvste plassane, mens Kvæfjord, Engerdal og Loppa hamnar på botnen. NHO konkluderer sjølv med at storleiken på kommunen er avgjerande.

– Det viser kor viktig det er å utvikle store og slagkraftige kommunar, der næringslivet vil satse, slår NHO fast i sinpresentasjonav undersøkinga.

Andre parameter

Dette er Marit Arnstad sterkt ueinig i. Ho viser til at små kommunar kjem mykje betre ut når dei blir målt på kva dei held på med i andre kåringar.

– Når KS gjennomfører den årlege rangeringa si i Kommune-Noreg er det Dovre som kjem på topp, seier ho.

Forskjellen på dei to undersøkingane er at KS målar etter andre parameter. Konkurransen om å vere best på helse, eldreomsorg og tenesteproduksjon til innbyggjarane gir andre vinnarar og taparar enn i meisterskapen til NHO.

Det er også andre vinnarar og taparar ikommunebarometerettil Kommunal Rapport.

Når NHO skipar til kommune-NM er det ein klar samanheng mellom storleik og plassering på lista.

Alle dei fem kommunane som har fleire enn 100.000 innbyggjarar, er blant dei 20 beste på lista. Samtidig er fellesnemnaren for alle dei 20, som er dårlegast plassert, at dei har under 3.000 innbyggjarar.

– God næringspolitikk

– Det viser at god næringspolitikk for dei folkerike områda med ekstra satsing på blant anna samferdsel er naudsynt. Vegar og kollektivtransport bidreg til å skape velfungerande regionar som evnar å trekke til seg eigna arbeidskraft og nye investeringar i næringslivet, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I den årlege rangeringa til NHO av norske kommunar har Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket kor flest kommunar fell på lista samanlikna med 2016. Likevel er det Sola kommune som går av med sigeren, altså etterfølgt av Bærum og Oslo.

Blant landsdelane er det Austlandet, Trøndelag og Nord-Noreg som har flest kommunar som klatrar på lista, mens Akershus er vinnarfylket i kommune-NM i år.

