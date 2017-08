Stabilt låge renter i Lånekassen

Renta er no 2,227 prosent for tre års bindingstid, 2,472 prosent for fem år og 3,047 prosent for ti år.

Det er ein nedgang på 0,02 prosent for femårsrenta og 0,01 prosent lågare for ti års bindingstid. Treårsrenta er uendra.

Den flytande renta på studielånet vil vere 2,188 prosent frå same dato, noko som er 0,02 prosent lågare enn i juli og august. Renta i Lånekassen kan endrast seks gonger årleg.

Eit stort fleirtal, 577.900 av dei som for tida betalar tilbake på lån i Lånekassen, har flytande rente, mens 66.900 kundar har fastrente.

Kundar som ønskjer å binde renta frå 1. september, kan gjere det mellom 10. og 17. august.

(©NPK)