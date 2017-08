Store kommunar gjer det betre enn små i NHOs kommune-NM

I kommune-NM rangerer NHO kommunar etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Alle dei fem kommunane med meir enn 100.000 innbyggjarar er på topp 20-lista. Samtidig er fellesnemnaren for alle dei 20 dårlegast plasserte kommunane at dei har under 3.000 innbyggjarar.

– Det viser at ein god næringspolitikk for dei folkerike områda med ekstra satsing på blant anna samferdsel er nødvendig. Vegar og kollektivtransport bidrar til å skape velfungerande regionar som evnar å trekkje til seg arbeidskraft og nye investeringar i næringslivet, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

I NHOs årlege rangering av norske kommunar har Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket der flest kommunar fell på lista i 2017. Likevel er det Sola kommune som går av med sigeren, etterfølgt av Bærum og Oslo på andre og tredje plass.

Blant landsdelane er det Austlandet, Trøndelag og Nord-Noreg som har flest kommunar som klatrar på lista, mens Akershus er vinnarfylket i årets kommune-NM.

(©NPK)