To personar flogne til sjukehus med luftambulanse etter maursyre-ulykke

– Dei to personane er flogne til St. Olavs hospital i Trondheim, seier operasjonsleiar Bjørn Handegard i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget er førebels ukjent.

Handegard fortel at det var slam på tanken, og at den vart behandla med maursyre, men at politiet førebels ikkje veit kor mykje syre som har blitt brukt.

Ein luftambulanse rykte ut kort tid etter meldinga om syreulykka. Politiet opplyste om hendinga ved 10.30-tida torsdag.

Det var ikkje fare for fleire eksplosjonar, ifølgje politiet.

Maursyre er ei organisk syre med stikkande vond lukt som kan gi etseskade ved søl på huda eller ved sprut i auga, ifølgje Giftinformasjonen.

​​Syra blir blant anna brukt ved siloproduksjon i landbruket og i industrien.

