Aftenposten: Noreg taper milliardar på feildisponert arbeidskraft

Nesten kvar femte innvandrar har høgare utdanning, det vil seie universitets- eller høgskuleutdanning, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser ei undersøking gjort for Inkluderingsutvalet at tapet ved overkvalifisering er berekna til 2 millionar kroner per person på ein tiårsperiode.

A-magasinethar ut frå denne informasjonen komme fram til at det utgjer over fem milliardar kroner årleg for dei 28.000 innvandrarane som blir rekna som overkvalifisert arbeidskraft.

– Det er alltid uvisse i samband med slike utrekningar. Anslaget vil avhenge av kriteria ein legg til grunn. Men talet blir uansett ekstremt høgt, og det viser verdien av at menneske får brukt kvalifikasjonane sine, seier Tyra Ekhaugen, samfunnsøkonom og dagleg leiar i Vista Analyse AS, til avisa.

Analyseselskapet har berekna det samfunnsøkonomiske tapet ved å sjå på differansen mellom faktisk og hypotetisk lønn, med utgangspunkt i at ein med høgare kvalifikasjonar produserer varer og tenester av høgare kroneverdi.

Dei har også tatt med kostnaden ved å utdanne ein person til det yrket innvandraren har, men ikkje nyttar, gitt at samfunnet har behov for denne kompetansen.

