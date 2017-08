Frp samlar toppkandidatar framfor Stortinget

Det krydde av Frp-blå T-skjorter, eple og ballongar på Eidsvolls plass under aksjonen som markerte avsluttinga på ein todagars samling for stortingskandidatane til partiet.

Men trass i at både partileiar Siv Jensen og fleire kjente Frp-toppar var til stades, var det heller glissent med publikum.

Ikkje bekymra

På ei måling frå Opinion torsdag går Frp svakt fram med 0,4 prosentpoeng til 12,3 prosent. Ei gjennomsnittsmåling frå Poll of polls av målingane så langt i august gir partiet 12,9 prosent. Det er samtidig 3,4 prosentpoeng lågare enn ved valet for 4 år sidan.

Slår målingane til, vil partiet få 24 mandat på Stortinget, mot 29 i dag.

Det bekymrar førebels ikkje Jensen, som resolutt delte ut valbrosjyrar og stilte opp på selfiar under aksjonen.

– Ser vi kor vi låg på målingane framfor valet i 2013, er vi på same nivå. Frp har tradisjon for å gjere det godt i valkampen, seier ho til NTB.

Nye fjes

Blant kandidatane er det ein god del nye fjes, og hensikta med aksjonen er at dei skal ut og møte vanlege folk, opplyser kommunikasjonssjef i Frp Ida Krag til NTB.

Blant kandidatane er Åshild Bruun-Gundersen (30) frå Arendal, som er gruppeleiar i fylkestinget i Aust-Agder, Bengt Rune Strifeldt (46) frå Alta og Silje Hjemdal (33) frå Bergen.

Sistnemnde står på 2.-plass på lista i Hordaland, bak Helge André Njåstad. Dei neste 30 dagane skal ho kjempe med nebb og klør for å sikre seg ein plass blant dei folkevalde.

Optimist

– Eg er kjempeoptimist og reknar det som 99,9 prosent sikkert at eg kjem inn, seier Hjemdal, som dei to siste åra har vore byråd for sosialsaker, bustad og områdesatsing i Bergen.

Laurdag startar Frp offisielt valkampen sin i Sandnes i Rogaland, med blant anna partileiar Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til stades.

Solvik-Olsen er nestleiar i Frp, men har til liks med den andre nestleiaren i partiet Per Sandberg ikkje søkt attval til Stortinget.

(©NPK)