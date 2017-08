Moxnes: – Staten burde kunne sikre rettferdig mediedekning

I arbeidsprogrammet til partiet heiter det at dei vil sikre god dekning i riksdekkjande radio og TV for alle landsomfattande parti som stiller lister til val.

– Vi vil ikkje overstyre innhaldet i kva journalistane gjer seg, men sikre nokolunde rettferdig dekning for å la ulike syn komme fram. Men vi skal ikkje inn og styre redaksjonsmøta i NRK, seier Moxnes til NRK.

Han samanliknar det foreslåtte kravet om brei politisk dekning med kravet rikskringkastaren har til bruk av nynorsk og norskprodusert stoff.

– Det er omsyn som kan stillast som vilkår frå eit demokrati, seier partileiaren og understrekar at dei redaksjonelle vurderingane må gjerast av ei fri og uavhengig presse.

Fredag opnar Moxnes Raudts valkamp med opning av valboden og valkampfest på Kulturhuset i Oslo.

Raudt har gått fram på meiningsmålingane sidan juni. Partiet får ei oppslutning på 2,9 prosent ifølgje Polls of polls som har rekna ut snittet av tre målingar utført mellom 1. og 7. august. Det er 1,3 prosentpoeng betre enn i junimålinga. Feilmarginen på målinga er mellom 1 og 3 prosentpoeng.

Raudt har sagt seg villig til å sikre fleirtal for eit Arbeidarparti-budsjett, på visse vilkår, trass i at Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre i slutten av juli slo fast at det er uaktuelt med eit regjeringssamarbeid med Raudt og MDG, skriv VG.

