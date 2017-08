Nytt fall i ordrereservane for norsk industri

Ordrereservane fall med 9 prosent frå andre kvartal 2016 til andre kvartal 2017. Dette kjem i hovudsak av eit ordrereserve-fall på 26 prosent innanfor maskinindustrien, viser tal fråSSB.

Også metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon hadde færre oppdrag i andre kvartal 2017 enn i same kvartal 2016.

Ikkje sidan tredje kvartal i 2010 har norsk industri hatt eit lågare nivå på ordrereservane, som er verdien av pågåande og planlagte ordrar i bedriftene, målt ved slutten av eit kvartal.

Samtidig auka ordretilgangen med 5,7 prosent i same periode. Det kjem av at maskinindustrien har sikra seg nye avtalar den siste tida, til liks med at det har kome fleire oppdrag for bygging av skip og oljeplattformer.

