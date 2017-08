Regjeringa vil skrote 67 år gammal riksgrenselov 

Formålet er å lage eit tydelegare og meir heilskapleg regelverk som også omfattar regler om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personar, som i dag er fastsett i utlendingslova.

– Noreg har eit godt utvikla grensekontrollkonsept. Dagens reglar er derimot fragmenterte, og til dels gamle og utydelege. Ei ny grenselov som samlar, moderniserer og forbetrar regelverket vil bidra til å styrke det viktige grensekontrollarbeidet, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I hovudsak er eksisterande regelverk samla og revidert inn under ei ny lov. Den nye grenselova inneber ikkje endringar i ansvarsfordeling og organisering av grensekontroll, utover å tydeleggjere at ansvar for utøving av grenseovervaking og inn- og utreisekontroll av personar fell inn under oppgåvene til politiet.

Forsvaret kan derimot framleis på vegner av politiet utøve grenseovervaking på den norsk-russiske grensa.

Den foreslåtte grenselova vidarefører også folkerettslege avtaler Noreg er bundne av, særleg gjennom Schengen-samarbeidet og avtalene med nabolanda Sverige, Finland og Russland.

Lova tar for seg regler om rettslege og fysiske forhold i tilknyting til riksgrensa, og om grensepassering og grensekontroll av personar. Den gjeld ikkje militære oppgåver, tollova eller reglar om tilgjenge utlendingar har til riket.

