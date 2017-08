– Eldrepolitikken markerer eitt av dei viktigaste skilja i valkampen, opna partileiaren, då han fredag la fram tredje og siste ledd i eldrepolitikken til Ap, under stikkordet aktiv alderdom. .

Blant 50 ulike delmål vil Arbeidarpartiet gjere det lettare for eldre å stå lenge i arbeid, sørgje for at eldre blir høyrt gjennom eldreråd, satse på idrett, kultur, kurs og fri vilje for eldre, og legge betre til rette for dei pårørande.

– Vi er dei som har pengane som skal til for å satse på dette, sa Støre og retta eit spark mot skattekutta til Høgre og Framstegspartiet.

Utan prislapp

– Dette kjem til å koste, og når det blir fleire eldre, kjem det til å koste meir, sa Støre.

Han ville likevel ikkje sette ein prislapp på kor mykje Arbeidarpartiets løfta til dei eldre kjem til å koste.

– Eldrepolitikken spenner over eit stort felt og det er dei nærmaste tenestene som veit kva det skal satsast på, nemleg kommunane. For oss handlar det da om å bidra med ein god kommuneøkonomi, seier Støre til NTB.

– Fleire titals millionar i skattekutt vil svekkje oss framfor den utfordringa, fortsette han.

– Blodet susar

Arbeidarpartileiaren presenterte planane for ein aktiv alderdom i god retro-setting, med kaffi, sveler og eldrerådet i partiet. Ein av tilhøyrarane var Tove Karoline Knutsen (66), som har sete tolv år på Stortinget for Arbeidarpartiet.

– Når eg ser på Tove Karoline så susar blodet i årene mine, og eg får lyst på – aktivitet, sa Støre med ein kunstpause før ordet aktivitet.

I juni la han fram pensjonspolitikk og i juli eldreomsorg. Størst jubel blant tilhøyrarane var det då Støre utfordra bankane til å ta delen sin av opplæringskostnadene for å få eldre ut av den digitale utanforskapen og inn i nettbankane.

Dårlege målingar

Arbeidarpartiet har hatt dårlege målingar så langt i august, med eit gjennomsnitt i dei nasjonale målingane på 30,6 prosent, ifølgje nettstaden pollofpolls.no. Fredag kom nok ei dårleg måling. Ap får ei oppslutning på 28,1 prosent, ein tilbakegang på 3,6 prosentpoeng frå tilsvarande måling i juni. Dette er den dårlegaste Respons-målinga til Ap sidan valet i 2013, skriv Aftenposten.

Dermed treng ei raudgrøn regjering med SV, Sp og Ap, støtte frå anten Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) eller Raudt for å få fleirtal.

– Ap blir avhengige av Stortinget om MDG hamnar på vippen, og sidan Ap ikkje vil ha ein samarbeidsavtale oppstår ein delikat situasjon når visse ting skal behandlast, seier valforskar Anders Todal Jenssen ved NTNU, til NTB.

Ei mindretalsregjering må få støtte frå ulike parti for å få gjennom sakene sine, og Jenssen meiner det absolutt er ei moglegheit, som Ap har nytta før.

– Det finst mange parti Ap kan alliere seg med. MDG vil ikkje stemme for forslaget frå Ap i klimapolitikken, men då kan Høgre og Frp komme dei til unnsetning for oljeindustrien, seier Jenssen.

(©NPK)