Tidlegare biskop vil ha norske biskopar med i kampen for papirlause flyktningar

Det er ifølgje utlendingslova ikkje lov å gi arbeid til papirlause innvandrarar, men Jørgensen, som er styreleiar i organisasjonen Mennesker i limbo, meiner det går på tvers av Grunnlova å nekte ikkje-returnerbare flyktningar rett til å tene til livets opphald.

Ifølgje Stavanger Aftenblad har Jørgensen no kontakta alle biskopane i Noreg og vil så kontakte kyrkjeverjer i utvalde kommunar og i det private næringsliv.

– Eg ber dei samarbeide for å få dei papirlause i arbeid. Enkelte er på glid, men mange er framleis tilbakehaldne. Mange seier dei kan tenkje seg å støtte det, men viser til dei vanskelege juridiske sidene ved dette, seier Jørgensen.

Han vart sjølv engasjert i saka via bemanningsfirmaet Plog AS i Stavanger, som i ei årrekkje har gitt papirlause flyktningar arbeid, blant anna i IMI-kyrkja i Stavanger. Tidlegare denne veka melde NRK at politiet har lagt bort ei straffesak mot Plog, fordi dei meinte det ikkje var tilstrekkeleg bevis for at det er gjort bruk av arbeidskrafta til utlendingar som ikkje har nødvendig løyve til å arbeide. Dette trass i at det var Plog som melde seg sjølve til politiet for å bryte utlendingslova. Dei ville tvinge norske styresmakter til å ta stilling til verksemda: Bryt Plog lova eller bryt utlendingslova med Grunnlova.

(©NPK)