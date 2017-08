Ålgård-saka: Drapssikta 29-åring arrestert

Det melder VG. Mannen vart ifølgje avisa arrestert natt til måndag. Sør-Vest politidistrikt har varsla ei pressemelding med fleire detaljar.

Laurdag melde politiet at dei hadde fått melding om eit mistenkjeleg dødsfall på Ålgård. Søndag opplyste politiet at dei meiner det er sannsynleg at det dreier seg om eit drap.

Tre personar er sikta i saka. I tillegg til den 29 år gamle mannen, er ei 21 år gammal kvinne sikta for drap. Ho nektar straffskuld. Ein 21 år gammal mann er siktet for unndraging av bevis. Han hadde søndag ikkje tatt formell stilling til spørsmålet om straffskuld.

