Bjørn skoten i Alvdal

– Han vart skoten i 16.45-tida av eit kommunalt fellingslag litt sør for Tron på austsida av Glomma, seier rådgivar Øyvind Gotehus ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen til Østlendingen.

Statens naturoppsyn (SNO) var måndag kveld på veg til fellingsstaden for å ta prøver og undersøkje bjørnen nærare.

– Det er all grunn til å tru at dette er den same bjørnen som har gjort skade i området tidlegare i sommar, seier Gotehus.

