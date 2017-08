Fire av ti seier nei til fleire flyktningar

I undersøkinga som Ipsos MMI har utført for Dagbladet, seier 31 prosent at Noreg bør ta imot cirka like mange flyktningar som i fjor.

I juli kom det 260 asylsøkjarar til Noreg. Det er det lågaste talet på i ein enkelt månad så langt i år, viser nye tal frå UDI. Til saman er det komme 2.624 asylsøkjarar til i Noreg i år, 650 fleire enn til same tid i fjor.

