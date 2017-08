Kvalteljinga for i år går mot slutten

Målet for kvalteljinga i år har vore å dekke Barentshavet, inkludert russiske havområde austover til Novaja Semlja.

– Vi kan samanfatte med at bardekvalane dominerer aust i Barentshavet, mens det er mest tannkval i sørvest, skriv havforskar Nils Øien hos Havforskingsinstituttet.

Trass i enkelte restriksjonar for aktivitet i den sørvestlege delen av havet, konstaterer instituttet at førekomstane av vågekval antakelegvis er på same nivå som i 2013. Dei har også gjennomført teljing av niser med stor suksess, opplyser Øien.

3. august vart det observert ein større konsentrasjon av knølkval i eit område nordaust for øya Hopen, noko som kan bety at kvalen har trekt nordover tidlegare enn kva som er vanleg.

Til saman er det sett minst åtte til ti vaksne grønlandskval og éin årsunge, i det som blir omtalt som dei mest interessante observasjonane i sommar. Svalbard-bestanden av grønlandskval er oppført som «kritisk trua» på Verdas naturvernunions raudliste.

Under kvalteljingane har det omtrent ikkje vore observert grønlandssel sidan 1980-talet, men i år vart store mengder observert i den nordlege delen av Barentshavet.

(©NPK)