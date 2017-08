Listhaug vil ikkje unnskylde imam-utspel 

Utspelet har ført til skarpe reaksjonar og Listhaug har fått refs frå sin eigen sjef, statsminister Erna Solberg, for språkbruken. Under ei utspørjing i Politisk Kvarter på NRK måndag morgon, vart Listhaug pressa hardt på om ho framleis står inne for retorikken. Ho svarte nei på spørsmål om ho vil unnskylde utspelet.

– Nei, det kan skje at det går ei kule varmt i ein valkamp, sa Listhaug.

Innvandringsministeren gjentok fleire gonger at det hadde gått «ei kule varmt» som grunngjeving for språkbruken overfor KrF-leiaren.

– Eg burde greidd å kontrollere meg endå betre enn eg gjorde. Men sånn er det av og til. Det går ei kule varmt. Vi er i heftige debattar, det er valkamp. Vi skal sørgje for å mobilisere veljarane våre. Men no er det viktigast å sjå framover. Eg gidd ikkje å bruke tida mi på snøen som fall i fjor, sa Listhaug.

Den omdiskuterte kommentaren kom i ein radiodebatt på NRK førre onsdag.

– Hareide og andre politikarar sleikjer imamar oppetter ryggen i staden for å konfrontere folk med ekstreme haldningar. Det synest eg ein skal slutte med, sa Listhaug

(©NPK)