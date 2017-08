Lite radioaktiv forureining i norsk oppdrettslaks

– Resultata var ikkje uventa, men viktig å få slått fast. No kan vi dokumentere at nivåa av radioaktiv forureining i oppdrettslaks er svært låge og utan betydning for dei som et fisken, seier seniorrådgivar Harald Nordås i Mattilsynet.

Nordås seier det er viktig for både folkehelsa og økonomien å få dokumentert situasjonen.

Undersøkingane er utførte av Havforskingsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (Nifes) og Statens strålevern på oppdrag frå Mattilsynet.

Mattilsynet bidrog sjølv med prøver frå laks på 100 oppdrettsanlegg, alle tatt i 2016. Det vart òg tatt prøver av fiskefôret.

Eitt menneskeskapt stoff vart funne i oppdrettslaksen, men der var nivået likt det ein finn i villfisk.

Det er fleire moglege kjelder til radioaktiv forureining i havet, deriblant Tsjernobyl-ulykka i 1986. Derfor er det viktig å ha dokumentert tilstanden, i tilfelle forureining i framtida, seier Nordås.

